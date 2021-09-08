Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

Российские автоэксперты заявили, что менять летнюю резину на зимнюю на автомобилях необходимо с учетом температуры воздуха и вероятности выпадения осадков, сообщает URA.RU.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что устанавливать зимнюю резину нужно при дневной температуре ниже семи градусов. «Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней», — объяснил он.

Специалист также назвал лучшее время для смены резины на авто. «Если говорить про Москву, то до 1 ноября не имеет смысла менять резину с летней на зимнюю при нормальных погодных условиях, если человек бережет резину», — призвал водителей Шкуматов.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук добавил, что также следует обращать внимание на то, в какое время водители чаще всего используют автомобиль. «Если выезжаете рано утром, когда еще после ночи все замерзло, то лучше переобуваться пораньше. С первыми заморозками. Если выезжаете, когда более-менее все растаяло, то можно не торопиться», — посоветовал автоэксперт.

Форманчук призвал не откладывать покупку зимней резины, поскольку со временем она будет только увеличиваться в цене. Сейчас же можно приобрести колеса со скидкой, заключил он.

Ранее россиянам назвали оптимальные условия для замены шин. Зимнюю резину на летнюю меняют после схода снега, когда среднесуточная температура превышает пять градусов тепла.