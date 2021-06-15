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Россиян предложили штрафовать за использование шипованных шин летом

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме штрафовать россиян на две тысячи рублей за использование шипованных шин летом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.

«Росасфальт» также предложил ограничить скорость автомобилей с такими покрышками до 60 километров в час в городе и 80 километров в час за городом. Помимо этого, водители обязаны размещать под лобовым и задним стеклом опознавательный знак «Ш». Дорожники объясняют такую меру ущербом, который шипы наносят покрытию.

На сегодняшний день ездить на шипованных шинах в летние месяцы запрещено, однако штрафы за нарушение в КоАП не описаны. «Росасфальт» предлагает штрафовать по статье 12.5 КоАП, закрепив в кодексе размер штрафа. При этом регионам рекомендуют установить четкий период времени, когда можно будет использовать зимнюю резину.

Уточняется, что штрафовать не будут водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов. Президент «Росасфальта» Николай Быстров пояснил, что ассоциация не предлагает запретить шипы: идея заключается именно в регулировании их использования.

Ранее адвокат Максим Сыров рассказал, что с 1 июня российским водителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством. Он пояснил, что в статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») названы такие характеристики автомобиля, как маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.

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