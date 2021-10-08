Россиян предупредили о наступлении непогоды

Глава Гидрометцентра Вильфанд: снег ожидается в Иркутской области и Якутии в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил, что снег ожидается в Иркутской области и Якутии в ближайшие дни, а в Кемеровской, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях прогнозируются ливни.

«В Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области — сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области — дождь и ветер до 23 метров в секунду, на севере Амурской области — дождь, мокрый снег, в Якутии — сильный снег», — предупредил о наступлении непогоды синоптик.

Глава Гидрометцентра добавил, что россиян в Хабаровском и Приморском краях ждет сильный дождь, а также ветер 20-22 метров в секунду в ближайшие дни.

Ранее Вильфанд заявил, что россиян зимой ждут сильные похолодания наряду с периодами оттепелей. По словам специалиста, жителям России нужно подготовиться к скачкам температуры. Синоптик отметил, что прогнозы ведомства часто отличаются от данных центров в других странах и показывают более низкие температуры. Зарубежные метеорологи прогнозируют вероятность более высоких з