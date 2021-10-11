Вильфанд рассказал о последнем шансе «позагорать»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что завершается десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России. По его словам, в понедельник у россиян еще есть возможность «позагорать», передает РИА Новости.

Синоптик объяснил, что область низкого давления с запада постепенно подталкивает мощный антициклон, в течение десяти дней определявший погоду в Центральной России. «И не только там, а на огромной территории», добавил он. Вильфанд рассказал, что 11 октября россиянам выпадет последний шанс позагорать. В этот день ожидается до 14 градусов тепла.

«В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <...> Можно получить загар — комфортно и безопасно», — отметил глава Гидрометцентра. Он добавил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.

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