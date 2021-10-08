Синоптики предупредили россиян о заморозках

Синоптики «Фобоса»: в ближайшие дни в Москве и Подмосковье продолжатся заморозки

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранятся заморозки в ночное время суток. Об этом предупреждают россиян синоптики центра погоды «Фобос», пишет «Российская газета».

По словам синоптиков, причиной заморозков является антициклон, который разогнал облака, из-за этого резко усилилось ночное выхолаживание. В ближайшие дни морозы продолжат крепчать. На температуру повлияет активный циклон, который смещается с запада на восток по Северному Ледовитому океану. В связи с этим на Урале, Ямале и местами в Поволжье ожидается снег.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 7 октября в Москве были отмечены первые в сезоне заморозки. По его словам, следующие четыре ночи в столице также ожидаются «со слабым минусом». При этом в подмосковных Серебряных Прудах температура опустилась до минус 5,2 градуса.