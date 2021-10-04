Синоптик назвала сроки наступления заморозков в Москве

Синоптик Позднякова: в конце октября в Москве наступят заморозки

В конце октября в Москве прогнозируется минусовая температура. Такие сроки прихода заморозков назвала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».

«Середина недели по дневным показателям пока самая теплая. Ясная погода сохранится в том числе и на будущей неделе. Пожалуй, первое серьезное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября», — заявила Позднякова.

Она добавила, что сейчас погода в столице однородная, синоптики не фиксируют перепады температур.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в ближайшие пять дней из-за рекордно высоких показателей атмосферного давления жителей столицы ждет «барическая гора». Давление достигнет максимальных показателей ко вторнику следующей недели — оно составит 768 миллиметров ртутного столба.