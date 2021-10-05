Россиянам рассказали о погоде в октябре

Синоптик Шувалов: в первой половине октября в центре России будет солнечно и сухо

В первой половине октября погода в России будет преимущественно солнечная и сухая. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Московском регионе до 11-12 октября осадков не будет с вероятностью до ста процентов. Стоит ждать ночные заморозки, температура днем составит около десяти градусов», — заявил Шувалов.

По ночам в Москве ожидается четыре-пять градусов. При этом в Подмосковье синоптики прогнозируют слабые заморозки до минус одного-двух градусов, отметил Шувалов. Он добавил, что 15-17 октября в столичном регионе следует ожидать понижение температуры до пяти-восьми градусов и более облачную погоду.

Шувалов отметил, что выше температура воздуха будет на западе страны — в Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде. Он добавил, что осадки и ветер в первой половине октября стоит ждать на побережьях Белого и Баренцева морей, а также на северном Кавказе.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам погоду для загара в октябре. По его словам, на этой неделе воздух прогреется до 15 градусов тепла, а солнце будет еще активным. «При чистом небе вполне можно загорать», — подытожил он.