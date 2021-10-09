Центр «Фобос»: минувшую ночь в Москве можно считать самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, синоптики зафиксировали минусовую температуру. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

По его словам, столбик термометра в пиковые часы показал минус 1,1 градуса. По этой причине минувшую ночь в столице назвали самой холодной.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранятся заморозки в ночное время. По их данным, причиной природного явления стал антициклон, который разогнал облака, из-за этого резко возросло ночное выхолаживание. Кроме того, в ближайшее время морозы продолжат крепчать, на температуру также повлияет активный циклон, смещающийся с запада на восток.

Чтобы не разболеться в межсезонье, россиянам надо очень внимательно следить за прогнозом погоды, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он добавил, что в ветреную и дождливую погоду необходимо начинать носить шапки и перчатки.