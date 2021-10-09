Врач раскрыл россиянам способ не заболеть в межсезонье

Шапку рекомендуется носить при минусовой температуре, однако в ветреную и дождливую погоду даже при температуре выше нуля головной убор не помешает. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в межсезонье россиянам надо очень внимательно следить за прогнозом погоды, так как температура часто меняется, и учитывать это при выборе гардероба. Врач также отмечает, что дневная температура в это время года значительно отличается от вечерней, поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды, которые можно было бы легко снять. При этом специалист предупредил, что переохлаждение головы может привести к таким последствиям, как болезненная невралгия лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другим заболеваниям.

Помимо этого, специалист советует начинать носить перчатки, когда руки зябнут на улице. Также он добавил, что шарфы и палантины следует носить уже с ранней осени, так как они спасают от ветра и вечерней прохлады.

Ранее Тяжельников рассказал, что для укрепления иммунитета важно следить за своим здоровьем, питанием и физическим развитием Российский специалист объяснил, что иммунитет защищает людей от простуд, а на состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Он раскрыл способ укрепить иммунитет: для этого следует высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься спортом, а также меньше подвергаться стрессу и одеваться по сезону, не допуская переохлаждений.

