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Российский врач раскрыл способ укрепить иммунитет без БАДов

Врач Тяжельников посоветовал укреплять иммунитет хорошим сном и питанием, а не БАДами
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Фото: Dan Gold / Unsplash

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что для укрепления иммунитета важно следить за своим здоровьем, питанием и физическим развитием, сообщает РИА Новости.

Российский специалист объяснил, что иммунитет защищает людей от простуд, а на состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Тяжельников раскрыл способ укрепить иммунитет: для этого следует высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься спортом, а также меньше подвергаться стрессу и одеваться по сезону, не допуская переохлаждений.

Врач добавил, что иногда человеку могут потребоваться витамины, в том числе БАДы (биологически активные добавки). Однако перед их приемом необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку добавки оказывают разное влияние на организм человека. Такие препараты делятся на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные средства

«Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом», — подчеркнул он.

Тяжельников также призвал делать прививки, поскольку они являются одним эффективным средством для снижения риска вирусных заболеваний. Он добавил, что коронавирус также остается опасной инфекцией.

«Особенно важно сделать прививки лицам с высоким риском возникновения осложнений. К ним относятся часто болеющие ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Прививка от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот. Поэтому важно сделать обе эти прививки», — заключил медик.

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