Врач рассказал об одном необходимом для употребления зимой продукте

В холодное время года около 40 процентов рациона питания должно составлять мясо — его также можно заменить яйцами и рыбой. Об одном продукте, необходимом для употребления зимой, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его цитирует РИА Новости.

По словам врача, употребление мяса дает человеку энергию, защищает его от потери мышечной ткани и от инфекционных заболеваний.

«Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными», — добавил Тяжельников.

Он объяснил, что такой рацион питания связан с дефицитом в организме солнечного света и тепла, а также необходимостью противостоять вирусам и бактериям.

Ранее диетолог Александр Андреев рассказал, что после перенесенного COVID-19 нельзя употреблять жирную и острую пишу, потому что она может ухудшить состояние человека. Важно возвращаться к привычному рациону постепенно. Врач подчеркнул, что также в первые две недели после болезни не рекомендуется употреблять продукты, которые могут вызвать вздутие.

