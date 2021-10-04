Врачи рассказали о запрещенных после перенесенного COVID-19 продуктах

Врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять после перенесенного COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции важно соблюдать диету, чтобы организм человека смог восстановиться. Запрещенные для употребления после COVID-19 продукты назвали диетолог Александр Андреев, гастроэнтеролог Дарья Овчинникова и диетолог, кандидат медицинских наук Анастасия Светикова сообщает «Газета.Ru».

По словам Андреева, после болезни многие начинают употреблять жирную и острую пищу, чего делать нельзя, поскольку такая пища может ухудшить состояние человека. Врач отметил, что к привычному рациону нужно возвращаться постепенно. Кроме того, не рекомендуется в первые две недели после перенесенного COVID-19 употреблять продукты, которые могут вызвать вздутие. Также важно соблюдать режим сна.

«Берем стандартную тарелку 25 сантиметров и делим ее пополам. Одну половину должны составлять сырые овощи и фрукты — или тушеные и печеные при наличии таких симптомов, как послабление стула и вздутие. Вторую половину делим еще пополам: одна часть — белки и жиры, вторая часть — углеводы», — рассказала Дарья Овчинникова.

Она добавила, что переболевшим COVID-19 важно употреблять достаточное количество белка, потому что он защищает человека от последствий инфекций.

Как отметила Анастасия Светикова, первое время нужно исключить из рациона продукты, которые прошли обработку и не несут для организма никакой пользы. К ним относятся шоколад, хлебобулочные изделия, котлеты и фаст-фуд. Врач также посоветовала россиянам дробное питание после COVID-19. Это необходимо, по ее мнению, для восстановления желудка, объем которого уменьшается вдвое из-за отсутствия аппетита во время болезни.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что яйца, рыба, мясо птицы и другие нежирные белковые продукты могут снизить риск заражения COVID-19. Она подчеркнула, что важно питаться сбалансированно.