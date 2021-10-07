Синоптик назвал сроки окончания золотой осени в Москве

Золотая осень в Москве продлится еще пять дней и закончится во вторник. Такие сроки назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Согласно прогнозу синоптика, в среду погода начнет портиться: пойдут дожди и подует ветер.

«Начиная со среды, когда активируются атлантические циклоны, небо начнут затягивать облака, пойдут осадки, усилится ветер, температурный фон начнет понижаться», — рассказал Тишковец.

В ближайшие пять дней погода будет оставаться стабильной, добавил он. Будет солнечно и без осадков, ночами температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного, а днем она составит 8-13 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл продолжительность золотой осени в Центральной России.

По его словам, малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится на европейской территории России как минимум до конца рабочей недели.