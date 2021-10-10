Москвичам пообещали «старое бабье лето» и самый теплый день октября

В Москве воскресенье, 10 октября, может стать самым теплым днем октября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он отметил, что «старое бабье лето» сейчас на пике.

Ранее синоптик пообещал москвичам днем температуру до плюс 13-15 градусов. Он добавил, что в столице ожидается тепло и высокое атмосферное давление с небольшой облачностью. «Погода опять миллион на миллион», — заключил Тишковец.

При этом в субботу, 9 октября, ведущему сотруднику центра погоды «Фобос» Михаилу Леусу стало известно, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Он пояснил, что синоптики зафиксировали минусовую температуру.

В такое межсезонье россиянам надо очень внимательно следить за прогнозом погоды, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он добавил, что в ветреную и дождливую погоду необходимо начинать носить шапки и перчатки, также стоит быть внимательным к себе в солнечные и теплые дни.