Метеоролог предупредил москвичей об ухудшении погоды

Синоптик Шувалов: роскошной погоды, как в начале октября, больше в Москве не будет

На текущей неделе в Москве ожидается ухудшение погоды, старое бабье лето, которое установилось в начале октября, покинет столичный регион. Об предупредил синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

По словам метеоролога, солнечная погода без осадков еще порадует москвичей во вторник, 12 октября, однако уже со среды в столице будет облачно и дождливо. «Такой роскоши, которую мы наблюдаем все первые числа октября, мы больше не увидим», — подчеркнул синоптик.

Шувалов пояснил, что на Центральную Россию надвигается циклон, который принесет с собой осеннюю прохладу и осадки, особенно дождливым станет на текущей неделе четверг, 14 октября. Специалист также добавил, что характер погоды изменится, а разрыв между дневными и ночными температурами, который в последнее время мог до ходить до 20 градусов, сократится.

«Начиная со среды, ночные температуры повысятся, заморозков уже не будет, а дневные температуры понизятся. Ночью 13 октября будет порядка плюс 2–7 градусов, а днем — плюс 6–11 градусов. Такая же температура сохранится до субботы, 16 октября», — отметил синоптик.

В заключение Шувалов напомнил москвичам о плюсах дождливой погоды и осенней прохлады. По его словам, солнечная и безветренная погода негативно сказывается на воздухе, поскольку загрязняющие вещества, включая те, что появляются от автомобильных выхлопов, концентрируются в приземном слое. При этом дожди и ветер помогут этим веществам осесть на землю, благодаря чему воздух вновь станет чистым, сказал синоптик.

Ранее Шувалов оценил вероятность аномально снежной зимы в России. По мнению метеоролога, долгосрочные прогнозы, такие как прогноз на зиму, который ранее дали синоптики, точны только на 60 процентов.