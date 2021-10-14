Россиянам спрогнозировали снег на всей территории страны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в азиатской части России появился снежный покров. По его словам, бесснежным остается только юг страны, сообщает ТАСС.

Вильфанд рассказал, что снежный покров установился на азиатской части основательно, почти везде. «Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег», — отметил он. Синоптик спрогнозировал россиянам, что в ближайшее время снег выпадет на всей территории страны.

Глава Гидрометцентра добавил, что заметное похолодание охватит Дальний Восток в выходные.

«Если еще в четверг-пятницу на юге Хабаровского края, в Приморском крае тепло, то в конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8-12 градусов, то есть понизится сразу на 7-8 градусов», — заключил он.

Ранее Вильфанд призвал москвичей не ждать скорого наступления снежной погоды. «Снег в конце октября не редкость, но до постоянного снежной погоды еще далеко», — подчеркнул он.