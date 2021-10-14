Москвичам рассказали о приходе первого снега

Первый мозаичный снег в Москве пройдет 19 октября, однако он не сформирует снежный покров. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

Он сказал, что 20 октября в столице ожидается гололед. При этом, по мнению синоптика, не стоит думать, что в октябре наступит метеорологическая зима, так как она придет только через два месяца, в начале второй декады декабря.

Ранее Тишковец предупредил москвичей, что столицу в четверг, 14 октября, накроют ливневые дожди. Их принесет с собой циклон «Балканец», из-за которого может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. По его словам, осадки прогнозируются во второй половине дня.