В России выпал первый снег

Первый в этом году снег выпал в Хабаровске. Однако, как рассказала РИА Новости дежурный синоптик хабаровского Гидрометцентра Наталья Шамина, он быстро растает, а плотный снежный покров установится не раньше конца октября или начала ноября.

«Сегодня выпал мокрый снег, в нем очень много влаги, покров всего 2 миллиметра, он, конечно, растает. Еще и не один снег растает. Такое бывает очень часто, когда выходят циклоны, а за ними обваливается холод в переходный период в октябре», — пояснила синоптик.

По словам Шаминой, первый в этом году снегопад в Хабаровске прошел на два дня позже, чем в прошлом. При этом, самый ранний снег выпал 26 сентября 1964 года, а самый поздний — 20 ноября. В среднем же, чаще всего первый снег выпадает в Хабаровске 27 октября.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец посоветовал россиянам менять летнюю резину на зимнюю уже после 20 октября. «Переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону понижения произойдет после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина», — заявил синоптик.