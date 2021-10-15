МЧС экстренно предупредило москвичей о дожде и ветре

Ненастная погода ожидается в пятницу в Москве. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

Спасатели выпустили экстренное предупреждение, по которому «до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду». Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

14 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец рассказал, что первый мозаичный снег в Москве пройдет 19 октября, однако он не сформирует снежный покров. По словам эксперта, 20 октября в столице ожидается гололед. При этом, по мнению синоптика, не стоит думать, что в октябре наступит метеорологическая зима.