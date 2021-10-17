Москвичей предупредили о «погодной лихорадке»

В Москве на следующей неделе ожидаются резкие перепады температур и атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 17 октября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — предсказал синоптик.

Так, по его словам, в понедельник в столице днем похолодает до плюс 4-9 градусов, а во вторник — до плюс 1-6 градусов. При этом в ночь на среду в городе ударят заморозки — столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

Однако уже в четверг в Москву придет теплый фронт циклона. В городе будет облачно, однако температура повысится до плюс 7-12 градусов. В последующие дни потепление продолжится — в дневные часы температура составит около 9-14 градусов выше нуля. В воскресенье же в столице ожидается вторжение холодных арктических воздушных масс, которое повлечет долговременное похолодание.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что уже на следующей неделе в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой первый снег.