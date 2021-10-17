Синоптики предупредили о температурных аномалиях в Сибири

На севере Сибири в ближайшие пять-семь дней могут наблюдаться температурные аномалии, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, температура будет отличаться от обычной на 10-12 градусов. «Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом на карте», — предупредил синоптик. Речь идет о Красноярском крае, Ямале и западе Якутии. В этих регионах столбики термометров покажут ночью минус четыре градуса, днем около нуля. Максимальные отрицательные значения будут около минус 10, добавил сотрудник Гидрометцентра.

Вильфанд объяснил температурные аномалии мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. По его словам, на это также влияет вынос теплого воздуха из Средней Азии.

Ранее Вильфанд рассказал, что россиян зимой ждут сильные похолодания наряду с периодами оттепелей. Синоптик отметил, что прогнозы ведомства часто отличаются от данных центров в других странах и показывают более низкие температуры.