Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге с дождем

МЧС: в Москве с 18:00 и до утра ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер

Жителей Москвы экстренно предупредили о надвигающейся непогоде. Об этом в среду, 20 октября, сообщается на сайте информационного центра столичного правительства.

С 18:00 20 октября и до 10:00 утра 21 октября в городе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Водителям советуют быть аккуратными, а пешеходам — не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Родителям также рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в европейской части России метеорологическая зима с устойчивыми отрицательными температурами и снегом наступит после 10 ноября.