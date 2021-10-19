Синоптик назвал сроки наступления зимы в России

Синоптик Евгений Тишковец: метеозима наступит в европейской части России после 10 ноября

В европейской части России метеорологическая зима с устойчивыми отрицательными температурами и снегом наступит согласно установившейся климатической норме. Точные сроки назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует «Ридус».

По словам синоптика, метеозима придет в Россию после 10 ноября.

«Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», — заявил Тишковец.

Ранее другой ведущий специалист центра Михаил Леус предупредил москвичей о нестабильной погоде на этой неделе. Во вторник днем, 19 октября, синоптики прогнозируют три-пять градусов тепла, а в среду, 20 октября, — два-четыре градуса. При этом днем в четверг, 21 октября, температура воздуха прогреется до 10-12 градусов.