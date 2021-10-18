В Краснодарском крае на фоне потепления в октябре зацвели яблони

Жители станицы Убинской Северского района Краснодарского края сообщили о необычной аномалии — на фоне потепления в октябре начали цвести яблони. Об этом сообщает «КП-Кубань».

«Яблоня внезапно зацвела. Причем все ветви стоят без листьев и явно без сокодвижения, и только на одной — цветы», — отметил житель станицы Убинской, беседуя с журналистами.

В издании указали, что необычное явление было зафиксировано в период бабьего лета, когда в регионе было отмечено потепление до +22 градусов. Журналисты «КП-Кубань» отметили, что согласно прогнозам синоптиков, теплая погода не задержится в Краснодарском крае надолго.

Ранее россиянам пообещали погодные аномалии этой зимой: по словам специалистов центра «Фобос», часть регионов ожидает существенное увеличение количества осадков. Отмечалось, что наиболее значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.