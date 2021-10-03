Синоптик объявил о завершении бархатного сезона на курортах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что бархатный сезон на курортах России завершился. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на юг европейской части России сейчас поступают холодные воздушные массы. Синоптик отметил, что температура воды на курортах Краснодарского края и Крыма опустилась до 16-21 градусов. «Долго в море уже находиться сложно, конечно», — резюмировал эксперт. При этом Вильфанд подчеркнул, что температура воздуха на юге европейской части России еще комфортная — до 17-19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. Так, на севере Европейской России ожидается очень теплая погода и температура выше нормы на 4 градуса. Причиной этого станет антициклон, с западной периферии которого перемещаются теплые воздушные массы. По прогнозу синоптика, в Калининградской области будет 15-21 градус выше нуля, в Ленинградской области — до 12-13 градусов. В Мурманской и Вологодской областях, а также Карелии температура поднимется до 8-12 градусов, в Новгородской и Псковской областях — до 11-16 градусов.

