Россиянам назвали сроки окончания бархатного сезона на курортах России

Вильфанд предупредил, что бархатный сезон в России будет на две недели короче

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на курортах Черного моря — в этом году он будет на две недели короче. По его прогнозам, этот период уже заканчивается, передает РИА Новости.

«Температура воды и воздуха — от силы 19 градусов, — может быть продержится до середины следующей недели», — рассказал специалист.

Также Вильфанд пояснил, что нынешний бархатный сезон будет существенно короче прошлогоднего из-за того, что большое количество дней была пасмурная погода. Из-за этого солнце не смогло хорошо прогреть деятельный слой океана, в связи с чем вода не будет долго отдавать тепло.

Ранее в сентябре эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью. Так, наиболее выгодные варианты можно найти на побережье Черного моря — в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края. Например, за отдохнуть в Абхазии можно за 22,1 тысячи рублей, путевка в Сочи обойдется в 25,2 тысячи, в Крым — 28,2 тысячи.

