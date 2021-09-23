Россиянам назвали оптимальную стоимость путевки в Сочи и Анапу в октябре

В октябре путевка в Сочи или Анапу для семьи с ребенком обойдется в 72 тысячи рублей

В октябре недельная путевка для двоих туристов с ребенком в отели Сочи или Анапы обойдется от 72 тысяч рублей. Оптимальную стоимость назвали специалисты портала TourDom.ru.

В бархатном сезоне россияне активно интересуются турами на курорты Краснодарского края. По информации некоторых санаториев Сочи, на октябрь забронировано около 70 процентов всех мест. В отелях Анапы также отметили возросший спрос в осенние месяцы.

Специалисты портала выяснили среднюю стоимость отдыха на курортах Сочи и Анапы в первых числах октября, которые также совпадают со школьными каникулами (4-10 октября). Например, недельный тур семье с одним ребенком по системе «все включено» в четырехзвездочном санатории под Анапой обойдется в 75 тысяч рублей. Разместиться в отеле той же категории можно за 87 тысяч рублей, в гостинице пять звезд — за 94 тысячи рублей (номер «стандарт плюс»).

Тем не менее, в Сочи на эти даты свободных мест практически нет. С 8 по 15 октября на аналогичных условиях можно остановиться в четырехзвездочном отеле за 72 тысячи рублей, с 16 по 23 октября предлагается вариант за 86 тысяч рублей. Последние номера остались в санатории категории четыре звезды в конце сентября за 90,7 тысячи рублей.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон. Специалисты выяснили, что с середины сентября размещения на курортах республики снижается в среднем на 20-30 процентов. Например, в июне-июле двухместный номер «комфорт» в Алуште можно было снять за 4,4 тысячи рублей в сутки, а с 16 сентября — за 3,4 тысячи рублей.