Определены подешевевшие больше всех направления внутри страны в сентябре

Стоимость перелета в Липецк в сентябре сократилась на 41 процент по сравнению с 2020 годом

В сентябре из направлений внутри страны больше всех подешевели поездки в Липецк. Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал средние чеки по билетам, оформленным с 1 по 30 сентября и определил, в какие города России стало дешевле летать по сравнению с прошлым годом. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сервиса определили, что лидером рейтинга стала средняя стоимость авиабилета в Липецк — с 8,9 тысячи рублей она опустилась до 5,3 тысячи рублей (на 41 процент). Следом идет перелет в город Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Добраться туда на самолете в сентябре 2021 года можно за шесть тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость чека составляла 8,9 тысячи рублей (сокращение на 33 процента).

На третьем месте оказался авиаперелет в Брянск — средний чек уменьшился с 5,6 тысячи рублей до 4,2 тысячи рублей (за год на 24 процента). Почти так же (на 23 процента) снизилась стоимость билета в Барнаул — с 10,3 тысячи рублей до 7,9 тысячи рублей.

Кроме того, подешевели такие направления как Саранск (19 процентов), Белгород, Ульяновск, Новокузнецк (по 18 процентов), Омск (16 процентов), Элиста (15 процентов), Архангельск (14 процентов), Анапа, Сочи, Нальчик (по 13 процентов), Нижний Новгород, Череповец, Надым (по 12 процентов), Нижневартовск и Уфа (по 11 процентов).

Ранее в сентябре россиян предупредили о возможном подорожании билетов за границу. По мнению экспертов, создание в России единой национальной системы взаиморасчета авиакомпаний может привести к заметному увеличению стоимости перелетов по зарубежным направлениям.