Россиян предупредили о возможном заметном подорожании билетов за границу

В России захотели создать единую национальную систему взаиморасчетов авиакомпаний, что, по мнению экспертов, может привести к заметному подорожанию билетов по заграничным направлениям. Об этом предупредили специалисты TourDom.ru.

Так, в распоряжении издания «Ведомости» появилось письмо руководителя ФАС Максима Шаскольского в адрес вице-премьера Андрея Белоусова, в котором говорится о начале проработки предложений госкорпорации «Ростех» по созданию в России единой национальной системы взаиморасчетов авиакомпаний.

Отмечается, что в настоящее время в стране существует две подобных организации — Система взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ), принадлежащая Транспортной клиринговой палате (ТКП), и Billing and Settlement Plan (BSP), учрежденная Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Так, посреднические услуги этих компаний требуются, если билет приобретается не напрямую у перевозчика, а через турагента или агрегатор.

Согласно инициативе «Ростеха», российские авиакомпании будут проводить расчеты только через СВВТ, а деятельность BSP будет запрещена, ссылаются на данные источника «Ведомости». При этом бенефициаром сделки будет является сама ТКП, а государственная корпорация лишь лоббирует ее интересы.

Руководитель одного из агентств по продаже авиабилетов пояснил порталу TourDom.ru, что если крупнейшие российские перевозчики пользуются услугами обеих систем, то у иностранных «едва ли не 99 процентов» расчетов проходит через BSP. Эксперт считает, что в деятельности лишь одной СВВТ, зарубежные авиакомпании могут уйти с рынка, что «неминуемо приведет к резкому росту цен на авиабилеты из-за сокращения конкуренции».

Ранее в сентябре эксперты туристического рынка рассказали о подорожании проживания в отелях на средиземноморских курортах. Так, наибольший рост цен зафиксировали в Греции, где средняя стоимость суточного размещения в четырехзвездочных отелях повысилась на 31 процент и составила 163 евро (примерно 14 тысяч рублей).