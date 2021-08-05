Стало известно о повышении цен на отдых в Турции. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем подорожала на 20 процентов по сравнению с 2020 годом из-за резкого скачка уровня потребительской инфляции в стране. Об этом сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на заявление заместителя председателя Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба.

Согласно данным статистического управления Турции, инфляция за июль 2021 года стала самой высокой за последние 18 лет и составила 18,95 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По словам заместителя председателя РНП, рост инфляции отразился на ценах в ресторанах и отелях, которые поднялись на 2,72 процента по сравнению с прошлым месяцем, на 15,19 — по сравнению с декабрем предыдущего года, и на 20,63 процента с июля 2020 года.

Кроме того, подорожание коснулось сферы продуктовой розницы и транспорта, где цены поднялись в среднем по стране на 24 процента.

Ранее в августе россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт. По словам блогера, стоимость жилья оказалась схожей, на питание и поездки на общественном транспорте в Стамбуле турист потратил несколько меньше, чем в Крыму. В итоге путешественник пришел к выводу, что поездка за границу может оказаться не только дешевле, но и комфортнее, чем отдых на популярных российских курортах.

