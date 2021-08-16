Россиянам предсказали увеличение стоимости отдыха в Египте

В АТОР назвали условие подорожания путевок на курорты Египта для россиян

Россиянам предсказали повышение стоимости проживания в отелях Египта из-за увеличения турпотока и возобновления чартерных рейсов. Об условиях подорожания путевок на курорты популярной страны сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению представителей отелей, «контроль за ценами» в республике останется только на бумаге, поскольку реальная стоимость размещения в гостиницах всегда зависит от спроса и предложения.

Также специалисты отметили, что увеличения цены на отдых на Красном море в ближайшее время не ожидается из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Однако в случае перезапуска чартеров стоимость размещения в отелях Египта возрастет, учитывая, что максимальная загрузка объектов ограничена 70 процентами.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом увеличит в три раза число регулярных рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Данное решение принято с учетом эпидобстановки в стране.

В августе министр туризма республики Халеда аль-Анани рассказал, что в Египте введут минимальные цены на размещение постояльцев в четырех- и пятизвездочных отелях. Ночь в пятизвездочной гостинице обойдется туристам минимум в 40 долларов, в четырехзвездочной — 28 долларов. Таким образом власти страны рассчитывают побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые искусственно занижают цены.