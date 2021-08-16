Россия увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 27 августа утроит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

Сообщается, что число перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 27 августа увеличится в три раза — с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Данное решение принято с учетом эпидобстановки в республике.

Кроме того, в руководстве оперштаба заявили об увеличении количества рейсов на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, которые будут проводиться на регулярной основе.

Также Россия приняла решение снять с 27 августа ограничения на чартерные и регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею.

Ранее в июле сообщалось, что авиакомпания «Россия» получила допуски на осуществление регулярных рейсов на курорты Египта — первые самолеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх отправились 9 августа. Для обеспечения безопасности туристов компания заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг.

