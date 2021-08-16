Россия снимет ограничения на чартерные рейсы в три популярных зарубежных страны

Россия снимает с 27 августа ограничения на регулярные рейсы в Доминикану и Чехию

Россия приняла решение снять с 27 августа ограничения рейсы в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Как уточняется в заявлении, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции был рассмотрен вопрос о снятии ограничений на регулярные и нерегулярные полеты в три популярных зарубежных страны с учетом эпидемиологической обстановки в них.

Ранее авиасообщение с этими республиками было возобновлено, однако количество рейсов ограничено. В сообщении также напомнили о рекомендации перед полетом пройти вакцинацию для защиты от коронавируса.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что Россия с 27 августа увеличивает количество рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Венгрию, Таджикистан, Киргизию и на Кипр. Отмечается, что частота перелетов из Москвы по каждому направлению возрастет до семи рейсов в неделю.