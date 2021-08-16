Россия увеличит число рейсов в две популярные европейские страны

Россия с 27 августа увеличит число рейсов в Венгрию, на Кипр, в Таджикистан и Киргизию

Россия увеличит число рейсов в Венгрию и на Кипр, которые пользуются популярностью среди российских туристов, а также в Таджикистан и Киргизию. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что с 27 августа количество перелетов из Москвы в Будапешт возрастет с четырех до семи в неделю, из Москвы в Ларнаку и Пафос также до семи, а из других российских городов будет запущено до четырех рейсов в неделю.

Кроме того, по семь перелетов в неделю будет осуществляться из Москвы в Бишкек и Душанбе.

Как отмечается в заявлении, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической обстановки в странах.

Ранее стало известно, что Россия также увеличивает с 27 августа количество рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю по каждому направлению. Кроме того, в этот же день снимается ограничение на чартерные и регулярные перевозки в Доминикану, Чехию и Южную Корею.