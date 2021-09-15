Россиянам назвали стоимость туров в Грецию в бархатном сезоне

АТОР: недельный тур в Грецию в октябре для россиян начинается от 36 тысяч на двоих

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость путевок на курорты Греции в бархатном сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, цены на недельные туры в популярную среди россиян пляжную страну в октябре начинаются от 36 тысяч на двоих: в стоимость входит перелет и проживание в двухзвездочном отеле без питания. Аналогичная путевка с питанием по системе «полупансион» обойдется в 88,1 тысячи на двоих, отдых в гостиницах категории пять звезд — от 153 тысяч рублей.

Тур на Крит и Корфу на неделю на двоих осенью обойдется в примерно 85 тысяч рублей при размещении в двухзвездочном отеле. Минимальная цена путевки при проживании в гостинице премиум-класса начинается от 150 тысяч рублей для двоих путешественников.

Стоимость недельного отдыха на острове Родос составляет минимум 89,6 тысячи рублей за двоих: в тур входит авиаперелет, трансфер, страховка и питание по системе «все включено».

Ранее стало известно, что цены на путевки в Венгрию начинаются от 55 тысяч рублей для двоих туристов с вылетом в октябре. Отмечается, что стоимость туров в республику в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла на 10-15 процентов из-за ограниченного количества рейсов в страну и роста курса евро к рублю.

