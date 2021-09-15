Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Венгрию

Оптимальная стоимость туров в Венгрию начинается от 55 тысяч рублей за двоих с вылетом в октябре. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «ПАКС» — стоимость недельного отдыха в отеле категории четыре звезды без питания для двоих путешественников обойдется в 55,4 тысячи рублей.

Стоимость туров PAC Group начинается от 65 тысяч рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за перелет, трансфер и проживание в однозвездочной гостинице без питания.

Туроператор KMP Group предлагает приобрести экскурсионные путевки в республику на семь дней с вылетом в октябре за 81,6 тысячи рублей на двоих.

Эксперты отмечают, что стоимость туров в Венгрию в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла на 10-15 процентов из-за ограниченного количества рейсов в страну и роста курса евро к рублю.

Ранее в августе стало известно, что цена за отдых на заграничных курортах в бархатный сезон начинается от 40-50 тысяч рублей на двоих. Так, отпуск в Дубае обойдется двум туристам примерно в 50 тысяч рублей, а за недельную поездку на двоих в Турцию придется заплатить от 70 тысяч рублей.