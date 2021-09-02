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Россиянам назвали стоимость туров в популярную пляжную страну Европы

В АТОР рассказали о сентябрьских выгодных турах в популярную пляжную страну Европы
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость путевок на пляжные курорты Хорватии в сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, недельный тур в популярную европейскую страну обойдется в 700-900 евро на одного (примерно 60-77 тысяч рублей). В стоимость входят проживание в четырехзвездочном отеле и перелет.

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Как заявили представители туристической компании «Русский экспресс», осенью многие отели предлагают скидки на размещение от 10 до 30 процентов. Например, пятизвездочные гостиницы Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SPA и Sun Gardens Dubrovnik.

Также в АТОР отметили, что турпоток в Хорватию вырос в четыре раза в сравнении с 2020 годом: с января по август страну посетили почти 90 тысяч россиян. Тем не менее количество прибывших оказалось на 26 процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.

В основном путешественники бронировали туры длительностью семь-девять дней — самыми востребованными оказались отели категории три и четыре звезды. Средний чек составил 950 евро на человека (около 81 тысячи рублей).

Ранее в июле власти Хорватии ужесточили правила въезда в страну для россиян. Теперь всем туристам, в том числе вакцинированным и переболевшим коронавирусом, необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Для граждан, въезжающих в европейское государство из Бразилии, Индии, ЮАР и Занзибара, сохраняется обязательный двухнедельный карантин.

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