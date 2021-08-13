Россияне в августе массово заинтересовались тремя зарубежными направлениями

Россияне стали чаще покупать билеты с вылетом в августе в Албанию, Болгарию и Грузию

Российские туристы в августе стали чаще приобретать билеты в три страны — Албанию, Болгарию и Грузию. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Спрос на перелеты в Албанию с вылетом в августе вырос больше всего — на 59 процентов по сравнению с количеством бронирований в июле. Также россияне массово стали приобретать авиабилеты в Болгарию — количество заказов увеличилось на 43 процента.

Кроме того, туристы заинтересовались перелетами в Грузию — доля бронирований в августе выросла на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в июле.

Другими зарубежными направлениями, которые оказались востребованы у россиян в последний месяц лета, оказались Турция (количество купленных билетов увеличилось на 32 процента), Узбекистан (27 процентов), Черногория (26 процентов). В список также вошли Беларусь, Хорватия, Греция и Молдавия.

Ранее в августе россиянам назвали самые бюджетные направления для зарубежных поездок в последнем месяце лета, наиболее популярной страной оказалась Турция — авиабилеты на курорт обойдутся в 13 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте по доступности разместился Кипр — добраться до острова без пересадок можно за 25 тысяч туда-обратно, со стыковкой в третьей стране — за 16 тысяч.

