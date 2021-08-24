Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев

Власти Черногории в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Так, с 24 августа для въезда страну потребуются сертификат о вакцинации одной или обеими дозами, справка о перенесенном COVID-19 не более 180 дней назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.

Справки не нужны в случае въезда из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии, но это послабление относится только к гражданам этих стран. Россиянам нужно предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в Черногорию.

Ранее сообщалось, что власти Греции ужесточили коронавирусные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. По заявлению сотрудников Министерства здравоохранения республики, ограничения вводятся в курортных городах острова Крита — Ретимно, Ираклион и Ханья, где с 18 августа с 01:00 ночи до 06:00 утра установлен комендантский час, ограничивающий перемещение местных жителей и туристов.