Россиянин раскрыл способ отдохнуть в Крыму на 12 тысяч рублей в неделю

Россиянин отдохнул в Ялте, потратив за неделю 12 тысяч рублей, и раскрыл способ экономии во время путешествия. Об этом мужчина рассказал порталу «Тонкости туризма».

Так, путешественник разделил всю имеющуюся сумму на семь частей — каждый день он мог тратить по 1714 рублей. Завтраки он готовил самостоятельно, заранее закупившись в местном супермаркете на три тысячи рублей. Утренний рацион состоял из яичницы, бутербродов и каш быстрого приготовления с фруктами и джемом.

Обедать турист предпочитал в столовых. Средний чек за один прием пищи выходил на 300-350 рублей — в стоимость входили салат, первое блюдо, второе из мяса с гарниром и напиток. Кроме того, около тысячи рублей он потратил на перекусы на пляже.

Как рассказал автор статьи, общественный транспорт в Ялте оказался недорогим. Проезд на автобусе стоит 22 рубля при оплате наличными и 17 рублей при оплате банковской карты. Одна поездка на канатной дороге до Ай-Петри обошлась ему в 500 рублей.

На досуг корреспондент портала потратил три тысячи рублей — 500 рублей за обзорную поездку по городу с гидом и 2,5 тысячи за экскурсию в Массандру с посещением винзавода и дегустацией.

Кроме того, один раз он заплатил 400 рублей за аренду шезлонга на пляже, а все остальные дни пользовался своей циновкой.

В конце поездки у россиянина осталась тысяча рублей, которую он потратил на покупку сувениров. «Миссия выполнена с удовольствием и без особого напряжения», — резюмировал свои траты путешественник.

Ранее в сентябре стюардесса американской авиакомпании поделилась способом бесплатно путешествовать по миру. По ее словам, для этого необходимо завести кредитную карту с возможностью накапливать бонусы для полетов. Она отметила, что при совершении крупных покупок на счет будут зачисляться мили, которые можно потратить на авиабилеты.