Россиянка отдохнула в Турции за 39 тысяч рублей и рассказала о главных тратах

Россиянка бюджетно отдохнула на популярном курорте Сиде в Турции и рассказала о своих главных расходах. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, на всю поездку девушка потратила 39 тысяч рублей, среди которых 22 тысячи она заплатила за путевку на девять дней. В стоимость вошли проживание в трехзвездочном отеле с завтраками, трансфер от аэропорта и медицинская страховка.

Как рассказала путешественница, на питание вне отеля она потратила семь тысяч рублей. Однако автор подчеркнула, что в жарких странах она обычно ест немного, поэтому расходы оказались небольшими.

Среди прочих трат — 790 рублей за 25 гигабайтов мобильной связи, две тысячи рублей на шопинг и примерно 7,4 тысячи на экскурсии. Также туристка обратила внимание, что расплачиваться за них гораздо выгоднее долларами.

По словам россиянки, курорт показался ей скучным, однако идеально подходящим для семейного отдыха с детьми.

Ранее в сентябре сотрудники турецкого отеля назвали туристку из России «тупицей» из-за незнания английского языка. По ее словам, на местных курортах к отдыхающим из других стран относятся более уважительно, чем к россиянам. Она отметила, что европейцы в ответ на грубость и хамство подают письменные жалобы, в то время как отечественные туристы «повозмущаются и на этом все».