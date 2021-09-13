Россия возобновит авиасообщение с Турцией и Египтом из четырех городов

21 сентября возобновляются рейсы в Турцию и Египет из Пскова, Мурманска, Магадана и Читы

C 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов четырех городов — Пскова, Мурманска, Магадана и Читы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Кроме того, по данным оперштаба, в сентябре Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Ранее в августе Россия и Тунис обсудили восстановление полетов между странами. Согласно плану, авиаперевозчики смогут совершать около семи рейсов в неделю из Москвы на средиземноморское побережье, один рейс из Санкт-Петербурга, и по три из Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.