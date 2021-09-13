Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Сообщается, что, согласно постановлению Оперштаба, с 21 сентября Россия возобновит полеты в эти четыре страны. Так, в Ирак и Кению (Багдад и Найроби соответственно) запланировано по два рейса в неделю, в Испанию и Словакию — от двух до четырех в зависимости от города. Например, маршруты из Москвы в Мадрид, Барселону и Братиславу будут выполняться по четыре раза в неделю, из Москвы в Малагу и Аликанте — по два, из Санкт-Петербурга в Братиславу — также по два.

27 августа Россия полностью возобновила авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией — соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.