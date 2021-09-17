Стюардесса поделилась лайфхаками по компактному провозу вещей в самолете

Стюардесса австралийских авиалиний поделилась семью лайфхаками, как компактно провезти личные вещи в самолете. Об этом бортпроводница рассказала в интервью 9Honey.

В первую очередь перед сбором чемодана стюардесса посоветовала написать список всех вещей, которые необходимо взять с собой. При этом важно указать, сколько дней продлится путешествие, и какая будет погода в пункте назначения. Девушка считает, что составление такого перечня поможет не брать с собой неподходящую для погоды одежду — объемные свитера, пальто или купальник.

Одной из главных вещей, необходимых для организации порядка внутри чемодана, бортпроводница назвала герметичные пакеты или квадратные сумки для упаковки. По словам девушки, они помогут разделить содержимое багажа и сделать пространство внутри него аккуратным. А чтобы избежать протекания каких-либо жидкостей, например парфюма или зубной пасты, специалист посоветовала накрывать отверстие тюбика или колбы пищевой пленкой и только после этого закрывать крышку емкости.

Также стюардесса призвала брать с собой два шнура подзарядки для мобильных устройств — причем второй кабель может быть бюджетным, так как USB-вход будет совместим с вилками переменного питания популярных марок сотовых телефонов.

Кроме того, прежде чем положить обувь в чемодан, бортпроводница посоветовала надеть на подошву одноразовую шапочку для душа, чтобы защитить другую одежду от грязи. Помимо прочего, в целях экономии места, в обувь можно также сложить какие-то вещи. Еще один способ — сворачивать вещи в рулон.

В заключение девушка рассказала, как можно уменьшить вес ручной клади. Так, стюардесса предложила сделать это за счет веса самой сумки — девушка порекомендовала приобрести легкую, но прочную сумку.

Ранее в августе американская стюардесса назвала предмет, без которого не обходится ни одно ее путешествие. По словам девушки, она всегда берет с собой отдельную сумку для еды, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогостоящих невкусных обедов в аэропортах.