Москвичам предрекли самую теплую за 73 года ночь

Синоптик Тишковец: ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о необычной погодной аномалии. По его словам, ночь на пятницу в столице станет самой теплой для 22 октября за 73 года. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик уточнил, что Москва останется в теплом секторе антициклона. Ожидается, что температура поднимется до 9-11 градусов тепла. Жителей Подмосковья также ожидает потепление до плюс 7-12 градусов.

«Это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября по крайней мере за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948 года», — сообщил Тишковец.

Ранее в четверг, 21 октября, Гидрометцентр из-за ветра объявил в желтый уровень погодной опасности.