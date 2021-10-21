Шторм повредил и обесточил сотни тысяч домов европейцев

В четверг, 21 октября, из-за штромовых ветров четверть миллиона домов жителей Франции остались без электричества, остановились поезда из региона Нормандии в Париж. Борются с последствиями урагана и в других странах Европы. В нидерландском городе Барендрехт на южной окраине Роттердама сильные порывы воздуха сорвали черепицу с крыш зданий и повалили несколько деревьев, от природных ЧП пострадали четверо человек, сообщает Euronews.

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Национальная метеорологическая служба Франции сообщила о штормовых предупреждениях в северо-восточной части страны, граничащей с Германией, Бельгией и Люксембургом. В нормандском городке Фекан скорость ветра достигла 175 километров в час. Шторм повредил линии электропередач, 250 тысяч домов остались без электричества, сотни тысяч жителей Франции столкнулись с вызванным природным происшествием транспортным коллапсом. По данным национального железнодорожного управления SNCF, движение поездов нарушено в Нормандии, регионе Шампань-Арденны на северо-востоке страны, и в пригороде Парижа.

Пожарные бельгийского города Вестерхук сообщили, что за ночь их вызывали десятки раз для помощи в ликвидации последствий урагана. Два берлинских зоопарка приостановили прием посетителей, а животных поместили в закрытые вольеры. Национальная метеорологическая служба Германии предупредила о порывах ветра со скоростью до 105 километров в час на севере и северо-востоке страны в ближайшие сутки и до 120 километров в час в горных районах.

В начале октября 2021 года американское поселение Айронтон в штате Луизиана завалило гробами с кладбища после урагана «Ида». С домов посрывало облицовку, некоторые здания разломило пополам или уничтожило вовсе. Потоки воды разбросали гробы по территории населенного пункта вперемешку с грязью и травой. Многие климатологи прогнозируют учащение природных катаклизмов в ближайшие десятилетия из-за наступающего глобального потепления.