Климатологи спрогнозировали вымирание человечества через 500 лет

Американские и британские климатологи смоделировали вероятные сценарии глобального потепления и предсказали вымирание человечества через пять веков, результаты научной работы опубликованы в онлайн-библиотеке Wiley.

Эксперты создали три модели возможных климатических изменений на Земле. По одной из них человечество вымрет через 500 лет. «Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — подчеркнули ученые. Они прогнозируют, что через несколько столетий часть планеты будет непригодна для проживания. Из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется испытывать дефицит в ряде сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, уверены исследователи.

Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее европейские исследователи назвали возрастную группу, которая станет главной жертвой глобального потепления. По их мнению, значительно пострадают от наводнений, пожаров и прочих природных катаклизмов поколения моложе 40 лет, но больше всех — дети.