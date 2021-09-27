Страны мира приготовились к поражению в борьбе с глобальным потеплением

Участники ноябрьского климатического саммита ООН COP26 признали, что переговоры не приведут к новому «прорыву», необходимому для выполнения условий Парижского соглашения. Государства приготовились к поражению несмотря на то, что ранее организация объявила конференцию одним из последних шансов предотвратить ухудшение климата, пишет The Guardian.

Кроме того, представители ООН, Великобритании, ответственной за проведение саммита, и чиновники ключевых стран-участников неофициально заявили, что первоначальная цель переговоров — удержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными уровнями до конца столетия — вряд ли будет достигнута. Этот план требует сокращения выбросов парниковых газов в мире на 45 процентов к 2030 году, но заявленные меры главных экономик по борьбе с глобальным потеплением не приведут к такому результату.

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Тем не менее, ООН, Великобритания и США настаивают на том, что мировые лидеры смогут заключить на COP26 особое соглашение и будут регулярно «обновлять» свои обязательства в ближайшие несколько лет, все больше приближаясь к выполнению рекомендаций ученых по поводу допустимого объема выбросов. «Сокращения на 45 процентов мы не достигнем, но участники должны продемонстрировать вклад [в общие усилия], чтобы показать тенденцию к снижению [выбросов]», — заявил высокопоставленный чиновник ООН. Представитель Великобритании также признал, что саммит не даст «всего, что хотят» участники, но уверен, что возможен прогресс по другим вопросам, включая поэтапный отказ от угля, предоставление климатического финансирования бедным странам и улучшение охраны лесов. Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул в разговоре с The Guardian, что страны по-прежнему должны стремиться к максимально высокому уровню сокращения выбросов: «Мы попытаемся достичь [необходимого сокращения выбросов]. Никто в администрации не хочет признать поражение, пока мы не приложим максимум усилий».

На парижском саммите по климату в декабре 2015 года 196 стран-участников решили, что каждые пять лет будут возвращаться за стол переговоров со свежими целями по достижению экологических целей. Бывший посланник ООН по вопросам климата Мэри Робинсон настаивает, что вместо этого представителям государства нужно собираться каждый год, чтобы обсуждать планы и заявлять о новых усилиях. ООН придерживается аналогичной точки зрения. «Парижское соглашение установило пятилетний период для реализации амбиций, но ничто не мешает стране пересмотреть и обновить свой NDC (планы по сокращению выбросов) в следующем году», — сказал высокопоставленный чиновник ООН.

В то время как Великобритания, США и ЕС представили очень смелые планы, крупнейший в мире производитель выбросов — Китай — до сих пор не обнародовал подробной программы по снижению выбросов. Единственное, что известно о плане КНР — эти шаги приведут к достижению пика выбросов в 2030 году. Однако эксперты уверены, что таких усилий недостаточно для удержания мирового потепления ниже 1,5 градуса. Китай все еще не сообщил, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин присутствовать на конференции COP26. Другие участники опасаются, что страна не предпримет никаких серьезных шагов на саммите. Некоторые другие страны, среди которых Австралия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Россия и Саудовская Аравия, также не смогли разработать более амбициозные планы по спасению планеты.

Летом межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН представила доклад о текущей экологической ситуации на планете. Специалисты заявили, что в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.