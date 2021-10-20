ООН уличила человечество в слишком сильной зависимости от вредного топлива

Экологи программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) уличили человечество в слишком сильной зависимости от вредного для планеты топлива. В новом докладе исследователи выяснили, что планы мировых правительств по наращиванию запасов угля, нефти и газа противоречат спасению от глобальной катастрофы.

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Ученые изучили правительственные стратегии 15 основных добывающих стран — в их числе Россия, Германия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и США. Эксперты заключили, что власти большинства из них продолжают поддерживать проекты по опасным для планеты источникам энергии.

По прогнозам исследователей, добыча ископаемого топлива продолжит расти как минимум до 2040 года и вдвое превысит допустимый объем для достижения целей Парижского соглашения — удержания роста среднемировых температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Ученые отметили, что сильнее всего увеличится добыча нефти и газа, а добыча угля незначительно сократится.

Однако фактический объем ископаемого топлива к 2030 году на 110 процентов превысит совместимый с предотвращением климатического кризиса. По оценкам экспертов, сдержать рост температур не удастся даже на уровне двух градусов Цельсия — нефти и газа будет на 45 процентов больше, чем для этого необходимо.

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен заявил, что осталось не так много времени для предотвращения катастрофических последствий глобального потепления. Аналогичной позиции придерживается ученый Стокгольмского института окружающей среды Плой Ачакулвисут (Ploy Achakulvisut). По мнению исследователя, ограничивать добычу угля, нефти и газа необходимо «немедленно и кардинально».

В середине октября эксперты из международного экологического объединения Climate Transparency выяснили, что страны Большой двадцатки стали больше загрязнять планету. По данным ученых, уровень выбросов углекислого газа главными экономиками мира в 2021 году вырастет на четыре процента по сравнению с допандемийным. Негативные изменения исследователи связали с ростом спроса на ископаемое топливо и недостаточно быстрой декарбонизацией.