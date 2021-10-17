Выросло число жертв обрушения крыши из-за сильного ветра в российском городе

Число жертв обрушения крыши из-за сильного ветра в Александровске-Сахалинском выросло до двух. В больнице скончалась женщина, пострадавшая во время падения кровли. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — написал глава Сахалина. По его словам, женщина умерла на операционном столе.

Лимаренко выразил соболезнования родным и близким умершей россиянки и добавил, что власти региона окажут семье женщины финансовую и другую необходимую помощь.

Утром 17 октября сообщалось, что житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши, которую снес ветер, принесенный на остров циклоном.

Как сообщают местные жители, погода не позволяет выйти на улицу. Ураганный ветер переворачивает мусорные баки, рвет крыши и ломает деревья, отмечает агентство «Сахалин и Курилы».

Некоторые дома остались без света, власти Александровск-Сахалинского предупредили население об опасности, напомнив, что во время шторма следует оставаться дома, не выпускать детей на улицу. По прогнозам синоптиков, из-за циклона на Сахалин придет ураганный ветер, мокрый снег и похолодание до минус восьми градусов.